Игры в 4K — бесполезны

Современная игровая индустрия активно переходит в разрешение 4K, поскольку всё большее число людей приобретают себе мониторы такого разрешения. Однако не все разработчики игр считают, что это правильно.

Дино Патти, сооснователь и бывший исполнительный директор Playdead, которая создавала игры Limbo и Inside, недавно заявил в интервью Reboot Develop: «Я думаю, что 4K-игры бесполезны. Это нечто такое, что продвигается поставщиками технологий, чтобы протолкнуть новые консоли. Производители не уважают естественную эволюцию игр, и ты форсируешь технологию. Microsoft с Kinect, они платили студиям, чтобы те делали много хреновых игр».

Разработчик видеоигр Дино Патти

После ухода из Playdead, Патти стал сооснователем Coherence и Jumpship-Coherence. Первая занята созданием облачной платформы, разрабатываемой с открытым исходным кодом, а вторая работает над своей первой игрой.

Патти продолжил: «Я хочу выбрать путь сам, и не хочу быть завален деньгами от поставщиков технологий. Однако много людей радуются этому и идут на поводу. Вы, кончено же, сможете увидеть, как все они пойдут в одну сторону, и облажаются».

Безусловно, выпуск игр в 4K не сделает их лучше, однако учитывая, что игры было бы неплохо запускать в родном разрешении, 4K с новыми телевизорами и консолями просто необходимо.