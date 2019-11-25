Microsoft реализует поддержку DNS-over-HTTPS в Windows 10 в следующем году

Компания Microsoft стала последним технологическим гигантом, который объявил о планах по внедрению технологии DNS-over-HTTPS.

Суть технологии проста. Когда вы выходите в Интернет, ваши запросы к доменному имени сайта преобразовываются с помощью службы DNS. Эти запросы открыты, что позволяет осуществлять атаки или ограничивать доступ к Интернет-ресурсам. После внедрения DoH, эти запросы становятся шифрованными.

Многие браузеры уже используют данную технологию. Теперь же и софтверный гигант подтвердил, что планирует внедрить DoH в Windows уже в следующем году. Причём будет внедрена технология DoT, которая использует дополнительный уровень TLS-шифрования.

Технология будет применена не только для браузера Edge, а для всей операционной системы. Шифрование будет включаться автоматически в случае поддержки со стороны браузера.

Интеграция DoH в ОС является первым этапом внедрения. Во втором разработчикам необходимо создать панель управления для администраторов, чтобы они могли управлять шифрованием на предприятиях.