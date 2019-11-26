PlayStation 5 будет стоить 500 долларов

В Сети появились слухи о том, что игра Gran Turismo 7 запланирована к выходу 20 ноября 2020 года на консоли PlayStation 5.

Однако самое интересное в этой утечке не анонс самой игры, а утечка сведений о самой консоли PS5.

В Twitter-аккаунте PSErebus появилось сообщение: «Sony Interactive Entertainment (SIE) выпустит PlayStation 5 (PS5) в нескольких странах в сезон праздников 2020 года, а в Северной Америке PlayStation 5 (PS5) будет доступна 20 ноября 2020 года по рекомендуемой цене 499 долларов».

Игровая консоль Sony PlayStation 5

На выставке E3 2019 компания Sony ничего не сообщила о будущей консоли, однако с учётом поднявшейся шумихи, компания обязана предоставить детальные сведения о будущей приставке на E3 2020. Даже исполнительный директор Sony Шон Лейден заявил в интервью GameInformer: «Лишь потому, что PlayStation не была представлена на E3 2019, вовсе не значит, что мы не будем там в 2020».