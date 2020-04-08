Asus ROG Zephyrus Duo 15 предлагает двухэкранные решения для геймеров

После того, как Intel представила 10-е поколение процессоров Core H, все производители начали анонсировать свои новые игровые ноутбуки. По большому счёту, они очень похожи, однако Zephyrus Duo 15 от Asus имеет одну особенность — он двухэкранный.

В плане спецификаций к машине претензий нет. Это топовая игровая система на базе процессоров Core i9-10980HK или Core i7-10875H и видеокарты NVIDIA RTX 2080 Super. Также он содержит 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, расширяемой до 32 ГБ, и два слота для накопителей NVMe PCIe объёмом до 1 ТБ.

Видеоигры за ноутбуком ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Основной дисплей ноутбука имеет диагональ 15,6” и предлагается в двух вариантах. Первый имеет разрешение 4K и частоту 60 Гц, обеспечивает 100% цветовое покрытие Adobe RGB . Второй — имеет разрешение Full HD, частоту кадров до 300 Гц и цветность в 100% палитры sRGB.

Общий вид ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Однако главной «фишкой» лэптопа, как сказано выше, является второй дисплей, представленный для семейства Zenbook Duo ещё год назад. В модели Zephyrus Duo 15 этот дополнительный дисплей имеет диагональ 14,1” и разрешение 3840×1100 пикс., частоту 60 к/с. Для удобства работы его можно немного приподнять над поверхностью, увеличив обзор. На этот дисплей удобно выводить дополнительную информацию в играх, вроде игровых чатов в Dying Light 2 или статистику в League of Legends и Fortnite. Также второй дисплей облегчает процесс стриминга.

Крышка ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Из интерфейсов связи можно отметить Wi-F 6 и Bluetooth 5.0, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с зарядкой до 65 Вт, три порта USB type-A версии 3.2. Также есть порт Ethernet, HDMI 2.0b и комбинированный аудоразъём. Объём аккумулятора составляет 90 Вт×ч.

Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 15 поступит в продажу в мае. Цена будет объявлена позднее.