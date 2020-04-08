Asus ROG Zephyrus Duo 15 предлагает двухэкранные решения для геймеров

После того, как Intel представила 10-е поколение процессоров Core H, все производители начали анонсировать свои новые игровые ноутбуки. По большому счёту, они очень похожи, однако Zephyrus Duo 15 от Asus имеет одну особенность — он двухэкранный.

В плане спецификаций к машине претензий нет. Это топовая игровая система на базе процессоров Core i9-10980HK или Core i7-10875H и видеокарты NVIDIA RTX 2080 Super. Также он содержит 16 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц, расширяемой до 32 ГБ, и два слота для накопителей NVMe PCIe объёмом до 1 ТБ.

Видеоигры за ноутбуком ASUS ROG Zephyrus Duo 15
Видеоигры за ноутбуком ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Основной дисплей ноутбука имеет диагональ 15,6” и предлагается в двух вариантах. Первый имеет разрешение 4K и частоту 60 Гц, обеспечивает 100% цветовое покрытие Adobe RGB. Второй — имеет разрешение Full HD, частоту кадров до 300 Гц и цветность в 100% палитры sRGB.

Общий вид ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
Общий вид ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Однако главной «фишкой» лэптопа, как сказано выше, является второй дисплей, представленный для семейства Zenbook Duo ещё год назад. В модели Zephyrus Duo 15 этот дополнительный дисплей имеет диагональ 14,1” и разрешение 3840×1100 пикс., частоту 60 к/с. Для удобства работы его можно немного приподнять над поверхностью, увеличив обзор. На этот дисплей удобно выводить дополнительную информацию в играх, вроде игровых чатов в Dying Light 2 или статистику в League of Legends и Fortnite. Также второй дисплей облегчает процесс стриминга.

Крышка ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
Крышка ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15

Из интерфейсов связи можно отметить Wi-F 6 и Bluetooth 5.0, один порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с зарядкой до 65 Вт, три порта USB type-A версии 3.2. Также есть порт Ethernet, HDMI 2.0b и комбинированный аудоразъём. Объём аккумулятора составляет 90 Вт×ч.

Ноутбук Asus ROG Zephyrus Duo 15 поступит в продажу в мае. Цена будет объявлена позднее.