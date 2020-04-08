Microsoft Edge обошёл Firefox

При установке Windows большинство пользователей первым делом открывает браузер Edge, но не для чтения новостей, а чтобы скачать Google Chrome, ну или Mozilla Firefox.

Однако теперь ситуация начала меняться. Браузер Edge стал вторым по популярности браузером, занимая 7,59% рынка. При этим Firefox используется 7,19% людей. Что касается Google Chrome, то он по-прежнему первый с недосягаемыми для конкурентов 68,5% рынка.

Возросшая популярность Microsoft Edge объясняется его переходом на движок Chromium с возможностью использования магазина Chrome Webstore и расширений из Google Chrome, с сохранением производительности и совместимости c самым популярным браузером.