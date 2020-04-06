RivaTuner Statistic Server с редактором гипертекста вышел!

Вышла новая версия RivaTuner Statistics Server с плагином, который позволяет в графическом режиме редактировать параметры оверлея RTSS.

Не успела уйти вниз предыдущая новость по теме, как Алексей Николайчук выпустил очередную публичную бета-версию утилиты RivaTuner Statistic Server с номером 7.3.0 beta3 (является утилитой-компаньоном для популярного инструмента мониторинга и разгона MSI Afterburner).

Крупных ключевых изменений два. Во-первых, это плагин с открытым исходным кодом, предоставляющий функционал визуального редактирования гипертекста оверлея. О нём мы уже мы неоднократно писали (1, 2, 3) и выкладывали видео в процессе разработки с обзором ключевых возможностей.

Во-вторых — это альтернативная асинхронная реализация рендерера оверлея для Vulkan приложений, выводящих кадры прямо из вычислительной очереди (т.е. для игр на движке id Tech 6 и старше, например Doom 2016 и Doom Eternal). Далее — слово разработчику:

То, что асинхронная архитектура этого игрового движка не дружит с оверляеми традиционной архитектуры, — факт известный. Собственно, именно поэтому оверлей RTSS и отключается принудительно по умолчанию в таких приложениях, чтобы горе-ревьюеры-ютуберы не искажали результатов замеров производительности «мониторя FPS ». Но до выхода Doom Eternal асинхронный codepath id использовали только при обнаружении GPU от «красных». Поэтому все создатели сторонних оверлеев не особо спешили заниматься разработкой отдельной асинхронной реализации оверлея только ради одной игры и для одного производителя GPU — это принципиально другая архитектура рендерера и достаточно трудоёмкая вещь, делать её только ради части пользователей не сильно разумно.

Но с выходом на рынок Doom Eternal в графическом движке убрали привязку реализации асинхронности только к GPU AMD. Теперь асинхронный вывод кадров из вычислительной очереди используется и на графических процессорах NV. Соответственно, количество пользователей, жалующихся на снижение производительности от оверлеев Steam, RTSS или FPS Monitor выросло на порядок. Поэтому для разработчиков оверлеев час X настал, и пришлось делать альтернативную реализацию оверлея и для этой игры. Оверлей RTSS обновился, FPS monitor тоже, обновлённый оверлей стима на подходе.

Теперь в RTSS в этих играх теперь используется концепция асинхронного рендеринга оверлея, предложенная AMD. При этом наложение оверлея на буфер кадра выполняется прямо из вычислительной очереди с помощью compute шейдера, без необходимости синхронизации графической и вычислительной очередей для отрисовки (именно это и кушало производительность в традиционных «не асинхронных» оверлеях).