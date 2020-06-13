Бывший директор HTC создал собственный шлем виртуальной реальности

Петер Чоу, который помог компании HTC сменить вектор деятельности со смартфонов на виртуальную реальность, решил создать собственный шлем VR.

Шлемы Vive от HTC сейчас являются одними из самых популярных на рынке. Но теперь у них появился очередной конкурент, созданный под руководством Петера Чоу. Его новый проект XRSpace предлагает шлем Mova. По уверениям создателей, это самый маленький и самый лёгкий независимый шлем виртуальной реальности на рынке. Он также имеет трекинг рук для управления, что делает его крайне удобным для тех, кто не привык использовать контроллеры.

Шлем виртуальной реальности XRSpace Mova

В основе шлема лежит SoC Qualcomm Snapdragon 845, процессор более нового поколения, по сравнению с Snapdragon 835 в Oculus Quest. Также шлем имеет 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор объёмом 4600 мА×ч. Разрешение дисплея составляет 2880×1440 пикс, а кадровая частота равна 90 Гц. При этом тип панели не уточняется. Несмотря на наличие технологии трекинга рук, в поставку шлема входит и контроллер для игр. Также имеются фронтальные камеры для трекинга внутри помещения, чтобы вы случайно не зашли в стену.

Что касается интерфейсов связи, то шлем поддерживает подключение по 5G. Шлем XRSpace Mova поступит в продажу по цене 600 долларов США в III квартале этого года.