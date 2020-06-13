Intel предлагает не обращать внимания на бенчмарки

Исполнительный директор Intel Боб Свон в ходе виртуальной сессии на Computex 2020 сообщил, что промышленности стоит пересмотреть свою концентрацию и отойти от бенчмарков, чтобы осуществить максимальное влияние на создаваемые технологии.

Последние годы Intel уже высказывалась против традиционных бенчмарков, по мере того, как процессоры AMD Ryzen становились всё более успешными. Теперь же, когда решения AMD могут обойти конкурентов во многих бенчмарках, особенно в сравнении производительности на ватт, компания стала говорить об этом в открытую.

Свон заявил буквально следующее:

«Мы должны рассматривать этот момент как возможность сместить акцент в нашей отрасли с показателей бенчмарков на преимущества и последствия технологий, которые мы создаем. Пандемия подчеркнула необходимость разработки специализированной технологии, чтобы она могла удовлетворять растущие нужды бизнеса и потребителей.

А для этого необходимо, чтобы клиент был одержим мышлением, чтобы оставаться рядом, предвидеть эти потребности и разрабатывать решения. Исходя из этого, цель состоит в том, чтобы обеспечить оптимизацию для более сильного воздействия, которое поддержит и ускорит положительные выгоды для бизнеса и общества во всем мире».

Очевидно, что на фоне ослабления в плане бенчмарков компания хочет сохранять своё лидерство при отношении с клиентами. И надо сказать, ей это хорошо удаётся, ведь Intel по-прежнему является лидером отрасли. Хотя дальнейшее давление со стороны AMD принуждает Intel к более решительным действиям.