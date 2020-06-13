TSMC официально представила технологию 4 нм

Компания TSMC удивила всю индустрию, анонсировав новый технологический процесс N4, с размером элементов 4 нм. Ранее эта технология никогда на озвучивалась, а также не появлялась ни в одной дорожной карте.

По своей сути эта технология станет переходной между N3 и N5. Марк Лиу, глава компании, официально сообщил, что процесс «N4 станет эволюцией N5».

TSMC

Целью выпуска технологии N4 является дальнейшее улучшение процесса N5P. Этот план похож на решение N6, который TSMC предложила в качестве усовершенствования N7P. Таким образом, эти переходные технологии предлагают улучшенные версии, обеспечивая более высокую производительности выпущенных процессоров и меньшее энергопотребление, а переход на новую технологию происходит с минимальными затратами.

Согласно планам TSMC, техпроцесс N5 будет применяться с IV квартала 2020 года, N5P будет запущен в 2022 году, а N4 будет массово доступен в 2023 году. Опытное производство по нормам N3 стоит ожидать в первой половине следующего года.