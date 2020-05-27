Windows получила менеджер пакетов

Все, кто сталкивался с Linux непременно знает консольную команду apt-get, которая позволяет автоматически установить приложение из репозитория. Теперь подобное решение получила и Windows.

Компания Microsoft выпустила менеджер пакетов. Чтобы им воспользоваться, нужно в Powershell ввести команду «winget». Однако сначала нужно вручную установить пакет Windows Package Manager Preview из репозитория Github. По команде «winget» можно установить Putty, VLC, Spotify и Notepad++, просто составив следующий запрос «winget install XXX», где «XXX» — название приложения.

Windows 10

Пакет автоматически загрузит файл EXE или MSI из репозитория Microsoft и откроет инсталлятор. Всё это выглядит несколько проще поиска официального сайта приложения, а затем поиска настоящей, а не рекламной, кнопки загрузки для получения инсталлятора и последующей ручной установки.