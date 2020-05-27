ADATA выпускает новые NVMe-SSD серии Falcon

Компания ADATA выпустила новые твердотельные накопители формата M.2.

Серия Falcon демонстрирует неплохие параметры чтения в 3100 МБ/с и несколько посредственную скорость последовательной записи в 1500 МБ/с. Для подключения используется интерфейс PCIe Gen3 x4 в соответствии со стандартом NVMe 1.3. Что касается скорости случайного доступа, то она составляет 180K операций ввода-вывода в секунду, как при чтении, так и при записи.

Твердотельный накопитель ADATA Falcon

Накопители имеют формат M.2 2280, что обеспечивает совместимость с большинством материнских плат. У устройств хранения Falcon имеются неплохие возможности безопасности. Так, они поддерживают коррекцию ошибок LDPC (Low-Density Parity-Check), которая должна продлить срок службы SSD . Также они поддерживают 256-битное AES-шифрование.

Устройства Falcon доступны в объёмах 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Надёжность работы составляет 150, 300, 600 и 1200 перезаписанных терабайт для каждой из предлагаемых ёмкостей соответственно.

Гарантия на накопители ADATA Falcon составляет 5 лет.