Процессоры Ryzen 6000 ожидаются в 2022 году

Сайт Expreview опубликовал новую дорожную карту процессоров AMD на ближайшие годы.

Согласно утечке, ускоренные процессоры Ryzen 6000, которые будут выпущены под торговой маркой Rembrandt, получат огромнейшие изменения, по сравнению с нынешним поколением. Конечно же, многое будет означать переход на архитектуру Zen 3+, однако куда более важными будут изменения в области графики.

Будущие APU будут изготавливаться по 6 нм нормам TSMC. Это будет оптимизированная технология N7. В нынешнем поколении APU используется графика Vega, однако Rembrandt получит графическое ядро RDNA 2, которое и обеспечит прорыв в скорости работы.

Дорожная карта процессоров AMD

Благодаря RDNA 2 будущие APU получат трассировку лучей, да и в целом те же возможности, что появятся в консолях нового поколения.

Кроме того, APU Rembrandt будут использовать новую платформу с сокетом AM5. Эта платформа будет работать с памятью DDR5 и LPDDR5, будет поддерживать шины USB 4.0 и PCIe 5.0.

Как видно из диаграммы, процессоры Ryzen 6000 будут выпущены в 2022 году. Наверняка мы ещё узнаем о них много нового.