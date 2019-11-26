В недавнем интервью GamesIndustry.biz глава Koch Media Клеменс Кундратиц подтвердил, что игра Saints Row V будет представлена в 2020 году, возможно, на E3 2020.

«Saints Row очень близка нашим сердцам, и мы заявим о ней в следующем году. Пока мы лишь хотели сказать пару слов о том, что игра готовится, и что она должна быть великолепной».

Saints Row

Такие планы, без сомнений, выдвигают игру на территорию консолей нового поколения, а значит, игра должна реализовать все возможности PlayStation 5 и Project Scarlett. Что касается релиза, то пока ничего не ясно. Однако THQ Nordic планирует выпуск двух игр класса ААА до конца марта 2021 года. И скорее всего, одной из них будет именно Saints Row V. Другой же игрой должна стать новая часть сериала Metro.

Разработкой игры занимается Volition. В прошлом году THQ Nordic (которая теперь называется The Embracer Group) заявляла, что Volition ведёт работу над Saints Row V.