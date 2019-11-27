Будущие мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR

С этого года компания NVIDIA открыла двери технологии HDMI VRR и VESA Adaptive-Sync на видеокартах GeForce, благодаря чему владельцы видеокарт от NVIDIA могут полноценно использовать некоторые мониторы с VESA Adaptive-Sync.

Теперь же NVIDIA планирует открыть свой мониторный модуль G-Sync для открытых стандартов, что даст возможность использовать G-Sync мониторы по стандартам синхронизации HDMI -VVR и VESA Adaptive-Sync.

Благодаря этому шагу, мониторы с G-Sync можно будет использовать за пределами экосистемы NVIDIA, с видеокартами AMD Radeon или будущими Intel Xe.

Наверняка у вас появился вопрос: зачем NVIDIA это надо? И ответ прост — консоли. Консоли нового поколения будут поддерживать HDMI -VVR и VESA Adaptive-Sync, и выпуская универсальные мониторы с поддержкой G-Sync компания гарантирует себе присутствие на рынке.