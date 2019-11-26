Seagate выпускает самый быстрый SSD FireCuda 520

Компания Seagate широко известна своими магнитными накопителями, однако фирма заботится о своём будущем, а потому активно работает в сфере твердотельных накопителей. Её новый SSD FireCuda 520 обеспечивает самую высокую скорость, из предлагаемых решений.

Накопитель FireCuda 520 создан для шины PCIe 4.0 и способен выдавать скорость последовательного чтения на уровне 5 ГБ/с. Она достигается за счёт контроллера Phison PS5016-E16 и 96-слойной памяти BiCS4 3D-TLC- NAND от Toshiba.

FireCuda

Что касается скорости записи, то она может достигать 4,4 ГБ/с. Случайная скорость чтения и записи составляет 760K и 700K операций в секунду. Причём эти спецификации характерны для всей серии накопителей Seagate 520.

Устройство FireCuda 520 доступно в вариантах объёмом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ по цене 125, 250 и 430 долларов США соответственно.

SSD Seagate FireCuda