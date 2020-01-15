Asus выпускает игровую мышь ROG Chakram с аналоговым джойстиком

Компания Asus представила новую игровую мышь под брендом Republic of Gamers, и она обладает поразительным функционалом.

Мышь ROG Chakram предлагает большие возможности по настройкам и гибкости, и многие пользователи найдут применение всем функциям манипулятора.

Главной особенностью мыши стал аналоговый джойстик, установленный для управления большим пальцем. Он является полноценным аналоговым контроллером. У него даже есть «шляпка», популярная на джойстиках в 80-е годы. Такой контроллер можно использовать, к примеру, для обзора кабины в симуляторах полёта, или для выбора оружия в шутерах.

Мышь Asus ROG Chakram

Мышь Chakram беспроводная с возможностью беспроводной зарядки по стандарту Qi. Фактически, для её зарядки можно применять ту же поверхность, что и для телефона. Можно зарядить мышь и по кабелю USB -C, который также выступает в роли проводного интерфейса. Из беспроводных технологий связи производитель предлагает Bluetooth или радиочастотное подключение.

Максимальное разрешение мыши составляет 16 000 точек на дюйм с возможностью настройки на лету. У мыши есть ещё одна интересная функция кастомизации — съёмные элементы корпуса, которые позволяют менять микропереключатели Omron или дизайн самой мыши.

Мышь ROG Chakram должна появиться в продаже уже в этом месяце по цене порядка 150 долларов США.