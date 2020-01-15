Цены на память NAND в этом году могут заметно возрасти

Сайт DigiTimes, ссылаясь на свои собственные источники, сообщает, что в 2020 году цена на флэш-память типа NAND может вырасти на 40%.

Источники, сообщившие данную информацию, тесно связаны с крупнейшими игроками отрасли, такими как SK Hynix, Micron и Samsung. Если этот прогноз окажется верен, то пользователей ожидает заметное подорожание всех связанных продуктов, начиная от твердотельных накопителей, и заканчивая смартфонами.

Кроме того, компания Samsung столкнулась с минутным отключением электроэнергии на заводе, производящем микросхемы DRAM и NAND , что привело к убыткам на миллионы долларов, и, ожидаемо, недопоставкам памяти на рынок.