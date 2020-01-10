Китай создал процессор с производительностью как у AMD Excavator

Китайский производитель процессоров Loongson, ранее именовавшийся Godson, анонсировал четырёхъядерные процессоры 3A4000 и 3B4000. Первая модель предназначена для потребительского сегмента, а вторая — для серверов. Оба процессора на 100% изготовлены в Китае.

По словам президента Loongson Ху Веиву, процессор 3A4000 имеет вдвое большую производительность, чем предшественник 3A3000 и имеет аналогичную производительность AMD 28nm Excavator, которые были выпущены в 2015 году по 28 нм технологии.

Процессоры 3A4000 и 3B4000 используют микроархитектуру GS464V. Они строятся по 28 нм процессу FD-SOI (Fully Depleted Silicon On Insulator) на заводе STMicroelectronics. Процессоры используют пакет FCBGA-1211. Внутри чипов расположились 4 ядра, 8 МБ кэша L3, а тактовая частота находится в диапазоне от 1,8 ГГц до 2 ГГц.

Центральный процессор Loongson 3A4000

Процессор содержит контроллер памяти, поддерживающий модули DDR4-2400 с динамической частотой и напряжением. Энергопотребление 3A4000 составляет от 30 Вт до 50 Вт при частотах от 1,5 ГГц до 2,0 ГГц. Серверная модель 3B4000 предлагает код коррекции ошибок.

Схема процессора Loongson 3A4000

Также процессоры имеют встроенные механизмы защиты от внутренних уязвимостей, таких как Meltdown и Spectre. Процессоры поддерживают шифрование по стандартам MD5, AES и SHA.