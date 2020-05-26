Origin выпускает 17” ноутбук с видеокартой GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q

Производитель компьютеров OriginPC анонсировал два новых 17” игровых ноутбука моделей EVO17-S и NT-17, которые предлагают экраны диагональю 17” и разрешением 1080p либо 4K.

Ноутбуки построены на базе процессора Core i7-10875H, имеющего 8 ядер и 16 потоков. Объём оперативной DDR4-2666 МГц памяти достигает 32 ГБ, а в качестве видеокарты используется NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER Max-Q. Также внутри есть место для установки накопителя объёмом 4 ТБ, на случай, если вы захотите поставить все имеющиеся игры.

В новых моделях компания предлагает три варианта дисплеев. Все они имеют диагональ 17,3”. Первое предложение включает WVA-матрицу разрешением 1080p и частотой 144 Гц, второе — также 1080p-разрешение но кадровую частоту 240 Гц. Третья опция предусматривает панель 4K60 со 100% покрытием палитры Adobe RGB .

Ноутбук Origin EVO17-S

В плане интерфейсов компьютеры имеют 2 порта USB 3.2 Gen 1, один Thunderbolt 3, по одному miniDisplayPort 1.3 и HDMI , сетевой разъём RJ-45 LAN и аудиовыходы.

По умолчанию ноутбуки поставляются в чёрном цвете. Однако их можно украсить различными UV-принтами, за которые просят от 150 долларов. За 175 долларов можно получить металлическую раскраску. Лазерный рисунок стоит 50 долларов.

Оба новых ноутбука предлагаются к приобретению минимум за 1950 долларов.