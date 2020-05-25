Alienware анонсирует новый монитор с кадровой частотой 360 Гц

Компания Alienware анонсировала новый игровой монитор с поразительной частотой кадров, достигающей 360 Гц.

Новый дисплей Alienware AW2521H имеет панель типа IPS диагональю 25”. Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикс., а частота кадров — 360 Гц. Конечно, многие разочаруются низким разрешением, но ведь даже в таком разрешении очень дорого собрать компьютер, способный выдавать игры на 360 к/с. При разрешении 4K —это практически невозможно.

Монитор Alienware AW2521H

Монитор AW2521H также предлагает покупателям поддержку NVIDIA G-SYNC, что и не удивительно, поскольку такие дисплеи разрабатываются при поддержке NVIDIA. При этом есть ещё модель с индексом «F», которая обладает поддержкой FreeSync.

Ожидается, что монитор Alienware AW2521H будет доступен в IV квартале этого года. Цена пока не называется.