Origin PC выпускает ноутбук с настольным процессором

Компания Origin PC представила новый мощный ноутбук EON15-X, в котором расположен процессор AMD Ryzen 9 3900, имеющий 12 ядер и работающий в 24 потока. Невероятная производительность в мобильном сегменте.

Под стать процессору и видеокарта. Разработчики использовали ускоритель NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q, что позволит без проблем запускать игры в разрешении 1080p при 144 Гц без каких-либо проблем.

Общий вид ноутбука Origin PC EON15-X

Машина получила дисплей диагональю 15,6”. Разрешение экрана составляет 1920×1080 пикс., а частота кадров — 144 Гц. Также машина может похвастать двумя SSD M.2 PCIe объёмом по 2 ТБ и накопителем объёмом 2,5”. Максимальный объём оперативной памяти DDR4-2666 может составлять 32 ГБ.

Крышка ноутбука Origin PC EON15-X

Из средств коммуникации разработчики предлагают Wi-Fi 6 AX200. На снимках также видно наличие двух портов USB 3, гибирдный 3,5 мм аудиоразъём, порт Ethernet и порты miniDP и HDMI .

К сожалению, цена на этого зверя пока не называется.