Intel приобретает производителя Killer NIC

Компания Intel объявила о сделке по приобретению компании Rivet Networks, которая известна своими сетевыми решениями Killer NIC.

Её чипы используются в игровых ноутбуках для минимизации задержек, а также в случаях, где необходима приоритезация трафика определённого типа, например, в играх или VoIP-телефонии.

На самом деле, это довольно интересное приобретение. Дело в том, что большинство игроков видят в Killer лишь известный бренд, а когда дело доходит до реального использования сети, то оказывается, что эти микросхемы ничем не лучше того, что предлагает сама Intel.

Сетевая карта Killer NIC

Компания Intel участвовала в развитии Wi-Fi более 20 лет. Теперь же компания приобрела Rivet Networks, «лидера в программных и облачных технологиях сетевого подключения».

Новая команда присоединиться к группе беспроводных решений и войдёт в состав группы клиентских вычислений. Ключевые продукты Rivet Networks, такие как бренд Killer, будут интегрированы в портфель Wi-Fi Intel. В Intel рассчитывают, что сделка позволит расширить портфель предложений Wi-Fi и улучшить обслуживание клиентов, экосистем и торговых партнёров.

Каковая была сумма сделки — неизвестно.