Intel приобретает производителя Killer NIC

Компания Intel объявила о сделке по приобретению компании Rivet Networks, которая известна своими сетевыми решениями Killer NIC.

Её чипы используются в игровых ноутбуках для минимизации задержек, а также в случаях, где необходима приоритезация трафика определённого типа, например, в играх или VoIP-телефонии.

На самом деле, это довольно интересное приобретение. Дело в том, что большинство игроков видят в Killer лишь известный бренд, а когда дело доходит до реального использования сети, то оказывается, что эти микросхемы ничем не лучше того, что предлагает сама Intel.

Сетевая карта Killer NIC
Сетевая карта Killer NIC

Компания Intel участвовала в развитии Wi-Fi более 20 лет. Теперь же компания приобрела Rivet Networks, «лидера в программных и облачных технологиях сетевого подключения».

Новая команда присоединиться к группе беспроводных решений и войдёт в состав группы клиентских вычислений. Ключевые продукты Rivet Networks, такие как бренд Killer, будут интегрированы в портфель Wi-Fi Intel. В Intel рассчитывают, что сделка позволит расширить портфель предложений Wi-Fi и улучшить обслуживание клиентов, экосистем и торговых партнёров.

Каковая была сумма сделки — неизвестно.