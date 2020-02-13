Mobile World Congress пройдёт с ограничениями

Главное мероприятие мира мобильных устройств, Mobile World Congress, ежегодно проходит в Барселоне и собирает крупнейших игроков рынка.

Конгресс этого года начнётся через полторы недели, однако проведение конференции будет ограничено новой мировой угрозой — коронавирусом.

Mobile World Congress

На фоне продолжающегося роста заражения, такие компании как Intel, Sony, Amazon, LG, Vivo, Ericsson и NVIDIA решили отказаться от участия, чтобы не подвергать риску своих сотрудников. Что касается Huawei и Oppo, то перед началом шоу они поместят своих делегатов на двухнедельный карантин, а последняя ещё и будет мерить температуру всем, кто посетит мероприятие. Что касается крупнейшего производителя смартфонов, Samsung, то компания хочет ограничить своё участие. По слухам, она планирует направить меньше делегатов из США и Кореи.

При этом организатор выставки, торговая группа GSMA, сообщила, что, хотя Sony, Ericsson, NVIDIA и Amazon отказались от участия, это «минимально повлияет на проведение мероприятия», и конгресс пройдёт по плану. Однако позднее было сказано, что будут приняты дополнительные меры по безопасности и сохранению здоровья участников. В частности, все прибывшие из Хубея должны будут доказать нахождение за пределами Китая более 14 дней.