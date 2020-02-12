Экстремальный разгон позволил поднять частоту Threadripper 3990X до 5,5 ГГц

На прошлой неделе AMD представила новый 64-ядерный процессор Threadripper 3990X. Он обладает потрясающей производительностью, но, как всегда, нашлись люди, которые захотели большего.

Три оверклокера, TSAIK, safedisk и Splave, попробовали разогнать процессор и прогнать его по бенчмаркам. Результаты у тройки получились разные, но в любом случае, впечатляющие.

Так, Splave тестировал чип в Cinebench R20 и установил рекорд в 39 518 баллов при процессоре, работающем на 5305,9 ГГц. Это на 6500 очков больше, чем чип на втором месте. В Geekbench 3 Multi Core он достиг 293 771 балла при тактовой частоте 5375 МГц. В тесте GPUPI for CPU расчёт завершился за 21,622 с при частоте 5475,4 МГц. В своей работе оверклокер использовал материнскую плату ASRock TRX40 Taichi, блок питания Enermax MaxTytan 1250W, память G.Skill Neo 32GB RAM kit (4x8GB) частотой 3200 МГц с таймингами 11-11-11-21.

Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Другой разгонщик, Safedisk, взял блок питания Super Flower Leadex 1600W, материнскую плату Asus ROG Zenith II Extreme Alpha и набор из 4 модулей памяти G.Skill OC World Cup 2019 kit частотой 3800 МГц и таймингами 12-11-11-22. На такой системе он показал 18 832 балла в Cinebench R15 при частоте процессора 5225 МГц. В wPrime 1024m тест завершился за 12,710 с. В ходе проверки тактовая частота достигала 5125 МГц.

Если сравнить результаты с разогнанным Xeon W3175X, то производительность Threadripper 3990X оказалась выше, в некоторых случаях до двух раз.