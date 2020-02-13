MWC 2020 отменили

Сегодня утром мы сообщали о том, что многие компании решили отказаться от участия в Mobile World Congress из-за угрозы здоровью участников, вызванной эпидемией новой атипичной пневмонии.

Несмотря на то, что многие ведущие компании отрасли отказались или ограничили своё участие, организаторы выставки, GSMA, пыталась сохранить хорошую мину при плохой игре, сославшись на незначительное влияние отказавшихся компаний и обещание предпринять дополнительные меры безопасности.

Mobile World Congress

Однако сегодня была принято решение отказаться от проведения выставки, впервые за 33 года. Было решено, что безопасность важнее.

В пресс-релизе GSMA сказано: «Заботясь о безопасной и здоровой окружающей среде в Барселоне и принимающей стране в целом, GSMA отменила MWC Barcelona 2020. Беспокойство, которое вызвала во всем мире вспышка коронавируса, проблемы с поездками и прочие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия».