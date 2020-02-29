Microsoft Flight Simulator будет содержать все аэропорты мира

Microsoft Flight Simulator, несомненно, станет одной из самых красивых игр этого года.

Разработчики из студии Asobo Studio периодически рассказывают в своём влоге детали о своём проекте, и в новой серии Свен Местас, ведущий дизайнер, сообщил, что игра будет содержать абсолютно все аэропорты мира. Все 37 000 штук. И каждый из них будет соответствовать реальным прототипам, со своей розой ветров и посадочными полосами.

Microsoft Flight Simulator

Прошлая игра серии 2012 года содержала 24 000 аэропортов. Теперь их будет в полтора раза больше. Кроме того, разработчики замахнулись на воссоздание в игре всей Земли, для чего использовали спутниковые карты Bing и технологию Microsoft Azure для рендера поверхности, зданий и водоёмов.

Воссозданные в игре аэропорты будут полны жизни, на полосе будут работать машины, а работники будут ходить от одного самолёта к другому. Они также получат реалистичную физику (ветровой конус не будет просто торчать в разные стороны) и правдивую погоду. Это значит, что если в реальности где-то идёт дождь, то в игре в этом месте также будет идти дождь.