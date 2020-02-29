Khronos хочет стандартизировать трассировку лучей
В настоящее время в мире существует лишь одна игра, обеспечивающая трассировку лучей посредством Vulkan. Это Wolfenstein Youngblood. Ещё есть Quake II RTX, которая не продаётся в рознице. Проблема заключается в том, что API Vulkan не имеет официальной поддержки трассировки. Компания NVIDIA подготовила специальное расширение своего эксклюзивного аппаратного решения, но оно не мультиплатформенное, которое обеспечивается Microsoft DXR (DirectX Raytracing).
Для решения проблемы Khronos Group планирует провести обсуждение «Трассировка лучей в Vulkan» в ходе GDC 2020 с инженерами всех трёх игроков на рынке графики: AMD, Intel и NVIDIA. Как будет реализована поддержка трассировки лучей, Khronos пока не сообщает. Однако учитывая, что недавно Khronos принял Vulkan 1.2, можно допустить, что будет реализовано видение DXR от Microsoft. Дело в том, что Vulkan 1.2 уже поддерживает HLSL (язык шейдеров DirectX) с поддержкой Shader Model 6.2. Версия Shader Model 6.3 выйдет с кодом DXR HLSL, и именно этот код может быть применён для реализации трассировки лучей в Vulkan.
Почему Khronos идёт таким путём? Ответ прост. Чтобы обеспечить мультиплатформенность игр, которые смогут появиться в консоли Microsoft Xbox Series X, где применяется рендер DirectX 12. Такая совместимость заметно упростит разработку игр и сделает их если и не полностью совместимыми, то хотя бы легко адаптируемыми.