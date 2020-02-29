Khronos хочет стандартизировать трассировку лучей

В настоящее время в мире существует лишь одна игра, обеспечивающая трассировку лучей посредством Vulkan. Это Wolfenstein Youngblood. Ещё есть Quake II RTX , которая не продаётся в рознице. Проблема заключается в том, что API Vulkan не имеет официальной поддержки трассировки. Компания NVIDIA подготовила специальное расширение своего эксклюзивного аппаратного решения, но оно не мультиплатформенное, которое обеспечивается Microsoft DXR ( DirectX Raytracing).

Для решения проблемы Khronos Group планирует провести обсуждение «Трассировка лучей в Vulkan» в ходе GDC 2020 с инженерами всех трёх игроков на рынке графики: AMD, Intel и NVIDIA. Как будет реализована поддержка трассировки лучей, Khronos пока не сообщает. Однако учитывая, что недавно Khronos принял Vulkan 1.2, можно допустить, что будет реализовано видение DXR от Microsoft. Дело в том, что Vulkan 1.2 уже поддерживает HLSL (язык шейдеров DirectX ) с поддержкой Shader Model 6.2. Версия Shader Model 6.3 выйдет с кодом DXR HLSL, и именно этот код может быть применён для реализации трассировки лучей в Vulkan.

Vulkan 1.2