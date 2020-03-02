AMD обновила модельный ряд процессоров Ryzen Embedded R1000

Компания AMD объявила о расширении ряда процессоров AMD Ryzen Embedded R1000, которые имеют низкую мощность предназначаются для встраиваемых решений.

Новые модели R1305G и R1102G имеют TDP на уровне 6—10 Вт. Они позволяют клиентам снизить затраты благодаря использованию меньшего числа планок памяти и низкому энергопотреблению. Столь низкое тепловыделение позволяет создавать машины с пассивным охлаждением, при этом предлагается неплохая производительность.

Процессор AMD Ryzen Embedded R1000

Оба процессора имеют по два вычислительных ядра Ryzen. При этом старшая модель R1305G работает в 4 потока частотой 1,5 ГГц в номинале (до 2,8 ГГц в режиме Boost). Младший из пары чип, R1102G, имеет только 2 потока. Его базовая тактовая частота составляет 1,2 ГГц, а частота в режиме Boost — 2,6 ГГц.

Процессоры будут доступны на заказ в конце марта.