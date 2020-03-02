AMD обновила модельный ряд процессоров Ryzen Embedded R1000

Компания AMD объявила о расширении ряда процессоров AMD Ryzen Embedded R1000, которые имеют низкую мощность предназначаются для встраиваемых решений.

Новые модели R1305G и R1102G имеют TDP на уровне 6—10 Вт. Они позволяют клиентам снизить затраты благодаря использованию меньшего числа планок памяти и низкому энергопотреблению. Столь низкое тепловыделение позволяет создавать машины с пассивным охлаждением, при этом предлагается неплохая производительность.

Процессор AMD Ryzen Embedded R1000
Процессор AMD Ryzen Embedded R1000

Оба процессора имеют по два вычислительных ядра Ryzen. При этом старшая модель R1305G работает в 4 потока частотой 1,5 ГГц в номинале (до 2,8 ГГц в режиме Boost). Младший из пары чип, R1102G, имеет только 2 потока. Его базовая тактовая частота составляет 1,2 ГГц, а частота в режиме Boost — 2,6 ГГц.

Процессоры будут доступны на заказ в конце марта.