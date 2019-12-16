У Intel нет проблем с развитием 10 нм технологии

На фоне производственного кризиса Intel, вызвавшего дефицит 14 нм процессоров, и трудностей с массовым выпуском процессоров по 10 нм технологиям, некоторые обозреватели стали заявлять об очередном затягивании сроков выпуска серверных 10 нм процессоров.

Наши коллеги из ThechPowerUp связались с Intel, и компания заверила что никаких проблем нет: «Intel остаётся на курсе выпуска платформы Whitley, начиная с производства Cooper Lake в первой половине 2020 года, следом за которой появится Ice Lake во II половине 2020 года. Мы также готовимся продолжить с Whitley, выпустив Sapphire Rapids в 2021 году».

Президент группы технологии, архитектуры систем и клиентской группы Intel, главный инженер компании Мурти Рендучинтала

Этот ответ хорошо сочетается с заявлением доктора Мурти Рендучинтала, президента группы технологии, архитектуры систем и клиентской группы Intel, главного инженера компании. На конференции UBS Global TMT в ответ на вопрос о способности противостоять AMD он ответил: «…И конечно, к концу 2020 года мы выйдем с Ice Lake, нашим первым 10 нм серверным решением, которое обеспечивает важные преимущества в производительности-на-ядро. Так что, в конце концов, я думаю мы имеем агрессивную дорожную карту, которую мы отлично ощущаем на конкурентном поле».

После этих слов его переспросили, подтверждает ли он слова о появлении Ice Lake во второй половине 2020 года, на что Мурти ответил: «Да».