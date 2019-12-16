Xbox Scarlett не получит виртуальной реальности

Виртуальная реальность занимает небольшую нишу в цифровых развлечениях. Однако несмотря на многие проблемы, подобные решения предлагает большинство технологических компаний, включая Sony, Nintendo и Valve.

Однако Microsoft не входит в этот список. В недавнем интервью Stevivor глава Xbox Фил спенсер заявил: «У меня были некоторые проблемы с ВР — она изолирующая, и я думаю об играх, как о обществе, некотором совместном развлечении. Мы отвечаем на то, что наши клиенты просят… Никто не просит о ВР».

Проект Scarlett

Саму идею ВР Спенсер не дискредитирует, однако отрицает её для Xbox: «Подавляющее большинство наших клиентов считают, что, если они хотят насладиться ВР, они знают, где это делать. Мы видим такие вещи на PC и в других местах».

Раньше Microsoft активно внедряла новые технологии в свои приставки. Достаточно вспомнить продвижение Kinect, однако этот контроллер мало интересовал пользователей, зато значительно повысил стоимость приставки, особенно в сравнении с PlayStation. Кроме того, собственный опыт Microsoft в виртуальной и дополненной реальности нельзя назвать успешным. Спенсер добавил, что «никто не продаёт миллионы и миллионы» устройств с виртуальной реальностью.