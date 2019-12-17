Microsoft Your Phone теперь позволяет звонить с компьютера

Компания Microsoft выпустила приложение Your Phone больше года назад. Оно позволяет повысить удобство работы с телефоном и постоянно получает обновления функционала.

Приложение Your Phone создано как для работы с Android-устройствами, так и с телефонами на базе iOS, однако именно первая ОС даёт больше возможностей. Так, с помощью компьютера на базе Windows 10 можно передавать файлы, получать управление телефоном, принимать и отправлять текстовые сообщения. Теперь же Microsoft добавила главную функцию в свою утилиту — поддержку голосовых вызовов.

После тестирования в течение нескольких месяцев в Windows Insiders, возможность приёма телефонных звонков на компьютере появилась в Your Phone для всех.

Приложение Your Phone в Windows 10

Новая функция называется Calls (Звонки) и чтобы ей воспользоваться телефон должен работать под управлением Android 7.0 или более новой версии ОС. При этом в процессе разговора можно перенести вызов с приложения Your Phone на телефон, если возникла необходимость отойти от компьютера.

Функция Calls позволяет не только принимать и совершать звонки, но и обеспечивает доступ к адресной книге и истории вызовов с компьютера. Чтобы воспользоваться Calls нужно иметь компьютер на базе Windows 10 и Android-смартфон, подключённый к компьютеру по Bluetooth.

Приятно видеть, что приложение Your Phone постоянно обновляется, а его функционал становится всё обширнее. Функция Calls будет разворачиваться постепенно.

Загрузить Your Phone можно с официального сайта Microsoft.

Приложение-компаньон для Android доступно в Play Store.