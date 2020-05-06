Приложение Google Messages установлено более миллиарда раз

Приложение Google Messages, или Google Сообщения, было установлено более 1 миллиарда раз. При этом год назад приложение имело вдвое меньшее число загрузок.

Конечно, может показаться, что миллиард инсталляций для приложений из Маунтин Вью — это не много, однако Google Messages отличается от большинства из них. Обычно приложения от Google уже предустановлены на смартфонах, но вот с Messages это не так. Это приложение устанавливалось на заводе лишь на очень небольшое количество моделей телефонов, включая Pixel и устройства Android One. В остальном же производители предпочитают собственные приложения для текстовых сообщений.

Google Сообщения

Поскольку в мире существует заметно меньше миллиарда телефонов Pixel, можно утверждать, что почти все инсталляции сделаны пользователями из Google Play самостоятельно. Главной причиной заинтересованности потребителей в этом приложении является простой и понятный интерфейс и постоянное обновление приложения с появлением новых функций, таких как тёмный режим, встроенный инструмент создания резервных копий и вэб-интерфейс. В некоторых регионах доступна даже поддержка RCS, но его должен обеспечить сотовый оператор.