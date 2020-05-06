Diamond Multimedia выпускает беспроводной удлинитель HDMI

Поставщик графических адаптеров и мультимедийных устройств Diamond Multimedia представил набор Diamond VS300M, который предназначен для беспроводной передачи сигнала HDMI на расстояние до 50 м.

Набор Diamond VS300M состоит из одного передатчика и одного приёмника сигнала. Если вам нужны дополнительные приёмники, то их нужно докупить отдельно. Продукт позволяет передавать видеосигнал на расстояние до 50 метров при условии прямой видимости. Через стены, безусловно, условия приёма ухудшаются, и дистанция между приёмником и передатчиком сокращается.

Работа набор Diamond VS300M

Настройка устройства проходит в три простых шага. Гаджет Diamond VS300M может передавать сигнал HDMI в разрешении до 1080p. Имеется поддержка HDMI 1.3 с HDCP 1.2. передача может одновременно вестись на два приёмника.

Набор Diamond Multimedia V-Stream VS300M доступен по цене 200 долларов США.