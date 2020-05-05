CERN передаёт 10 000 вычислительных ядер проекту Folding@Home

Европейская организация ядерных исследований, известная по аббревиатуре CERN, усиливает в клад в борьбу с короновирусной инфекцией, пожертвовав проекту Folding@home вычислительные реусрсы.

Проект Folding@home привлекает ресурсы для симуляции динамики белков, которая поможет побороть болезнь Альцгеймера, рак, а теперь — и COVID-19.

CERN

В качестве помощи CERN делегирует 10 000 вычислительных ядер из основного центра обработки данных. При этом отмечается, что это лишь треть от всех «рабочих блоков», которые исследовательский центр передал Folding@home. Другие ресурсы были переданы непосредственно Большим адронным коллайдером. Но даже так, БАК и CERN стали лишь 87-м крупнейшим делегатом вычислительных ресурсов в проект Folding@project.

После вспышки COVID-19 производительность Folding@project выросла более чем на 1200%. Сейчас общая производительность распределённой системы превышает 2,5 экзафлопса, что делает её мощнее 500 лучших суперкомпьютеров в мире вместе взятых.