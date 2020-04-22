Team Group выпускает NVMe-SSD с графеново-медным кулером

Компания Team Group представила новые модели твердотельных накопителей NVMe PCIe Gen3 x4 T-Force Cardea Zero Z330 и Z340, которые предназначены для геймеров.

Это, казалось бы, обычные SSD для сокета M.2, если бы не их система охлаждения, которая изготовлена из графеново-медной фольги. Эта патентованная Team Group технология «обеспечивает 9% охлаждающий эффект» при повседневном использовании. Кулер имеет толщину всего 1 мм.

Твердотельный накопитель T-Force Cardea Zero

Наши коллеги из Hexus обратились к разработчику за пояснениями по эффективности охлаждения, и те ответили, что около 10% охлаждающего эффекта были зафиксированы после трёх часов постоянных операций чтения и записи, что говорит о высокой стабильности.

Что касается работы самого накопителя, то это вполне ординарное устройство. При последовательном чтении и записи скорости составляют 2100/1700 МБ/с для модели Z330 и 3400/3000 МБ/с для Z340. Обе модели предлагаются в объёмах от 128 ГБ до 1 ТБ.

Накопитель T-Force Cardea Zero установленный в материнскую плату

Обе модели обладают современными технологиями обеспечения надёжности и стабильности, включая S.M.A.R.T., поддержку команды TRIM, и механизм коррекции ошибок LDPC.