Настольные AMD Ryzen 4000 могут поддерживать платы с AM4

Производитель ноутбуков, компания XMG, уверяет, что настольные процессоры AMD Ryzen 4000 Vermeer будут совместимы с нынешними материнскими платами AM4.

Компания сообщает, что производители материнских плат расширят совместимость своих нынешних продуктов со следующим поколением процессоров AMD. В своём посте, где XMG рассказывает о ноутбуке на базе Ryzen 3950X, компания отмечает: «Серия Ryzen 4000 планируется быть совместимой с чипсетами B450 через обновление микрокода».

Процессор AMD Ryzen 4000U

Официальной информации от AMD на этот счёт пока нет. Скорее всего, процессоры Vermeer действительно смогут работать на чипсетах B450 и X470, наряду с APU Ryzen 4000 Renoir. При этом будущие процессоры также должны работать и с чипсетами X570 и B550 (который пока не выпущен).

Это значит, что платформа AM4 будет поддерживать все четыре поколения процессоров AMD Ryzen. Что касается 10-го поколения Comet Lake-S у Intel, то эти процессоры потребуют нового чипсета 400-й серии и новый сокет на 1200 контактов.