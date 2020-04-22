Настольные AMD Ryzen 4000 могут поддерживать платы с AM4

Производитель ноутбуков, компания XMG, уверяет, что настольные процессоры AMD Ryzen 4000 Vermeer будут совместимы с нынешними материнскими платами AM4.

Компания сообщает, что производители материнских плат расширят совместимость своих нынешних продуктов со следующим поколением процессоров AMD. В своём посте, где XMG рассказывает о ноутбуке на базе Ryzen 3950X, компания отмечает: «Серия Ryzen 4000 планируется быть совместимой с чипсетами B450 через обновление микрокода».

Процессор AMD Ryzen 4000U
Процессор AMD Ryzen 4000U

Официальной информации от AMD на этот счёт пока нет. Скорее всего, процессоры Vermeer действительно смогут работать на чипсетах B450 и X470, наряду с APU Ryzen 4000 Renoir. При этом будущие процессоры также должны работать и с чипсетами X570 и B550 (который пока не выпущен).

Это значит, что платформа AM4 будет поддерживать все четыре поколения процессоров AMD Ryzen. Что касается 10-го поколения Comet Lake-S у Intel, то эти процессоры потребуют нового чипсета 400-й серии и новый сокет на 1200 контактов.

Несмотря на столь широкую поддержку со стороны AMD, Ryzen 4000 должен стать последним для платформы AM4. Следующее поколение CPU от AMD получит новый сокет и новые чипсеты. По слухам, в Zen 4 должна появиться поддержка DDR5.