Плагин для RivaTuner Statistic Server обзавелся собственным ядром мониторинга

Плагин визуального редактора гипертекста в RivaTuner Statistics Server обрастает новым функционалом.

В нём появился встроенный HAL (уровень абстракции оборудования) и собственное минималистичное ядро мониторинга с открытым кодом на его основе, предоставляющее плагину встроенную поддержку мониторинга современных GPU .

Как говорит автор, этих собственных мониторинговых возможностей HAL хватит большей части тех, кто пользуется оверлеем — температуры, загрузка функциональных блоков GPU , его частоты, энергопотребление и загрузка видеопамяти любых современных GPU в наличии. Словом, доступны любые счётчики производительности GPU , официально и нативно поддерживаемые API обоих вендоров (NVAPI/AMDADL). Соответственно, можно использовать RTSS как полностью самостоятельное мониторинговое решение, не подключая к нему дополнительные приложения-провайдеры данных мониторинга.

При этом принцип разделения низкоуровневого ядра мониторинга и ядра оверлея не нарушается — в отличие от HWiNFO/AIDA/MSIAB, встроенный HAL плагина не использует собственного драйвера для низкоуровневого доступа к железу и считывает показания только через официальные мониторинговые механизмы драйверов видеоадаптеров. Поэтому риск конфликта с другим мониторинговым ПО сведён практически к нулю. Ну а тем, кому нужны и дополнительные сенсоры, использующие низкоуровневый доступ к железу (например температуры CPU ), никто по-прежнему не мешает подключить к оверлею любой внешний источник данных из любого внешнего мониторингового ядра.

Исходный код HAL будет открыт, как и код всего плагина — за что Алексею отдельное спасибо!