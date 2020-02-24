AOC выпускает сверхширокоэкранный игровой монитор AG353UCG

Монитор AG353UCG вошёл в семейство игровых мониторов AGON нового поколения от компании AOC. Он представляет собой сверхширокоэкранную панель диагональю 35” и разрешением 3440×1440 пикс. с частотой кадров до 200 Гц.

Благодаря технологии Quantum Dot яркость панели достигает 1000 кд/м2, а потому монитор получил сертификацию DisplayHDR 1000 с 512 зонами диммирования. Кроме 200 Гц развёртки и времени отклика в 2 мс, 10-битная VA-матрица может похвастать контрастностью 2500:1 и покрытием палитры DCI-P3 на 90%.

Монитор имеет соотношение сторон 21:9 с радиусом кривизны 1800R. Благодаря узким рамкам с трёх сторон и RGB -подсветке тыльной стороны, монитор выглядит весьма стильно.

Монитор AOC AGON AG353UCG. Вид спереди

Конечно же, с такими характеристиками обязана быть и адаптивная синхронизация. В этой модели принята технология NVIDIA G-Sync Ultimate, что делает его идеальным решениям даже для самых требовательных геймеров.

Из эргономических элементов можно отметить элегантную подставку, позволяющую менять высоту, наклонять и поворачивать экран.

Монитор AOC AGON AG353UCG. Вид сзади

Монитор AG353UCG можно подключать к компьютеру посредством DisplayPort 1.4 или HDMI 2.0. В монитор встроен 4-портовый хаб USB 3.1 Gen 1 и комплекты вводов-выводов для наушников и микрофона. Кроме того, в него встроены небольшие динамики.

Учитывая технические характеристики, монитор AOC AG353UCG не может быть дешёвым. Его цена составляет более 2500 долларов США.