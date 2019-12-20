AOC анонсирует монитор AGON G493UCX с FreeSync

Компания AOC анонсирует расширение своей линейки игровых мониторов AGON, представив модель AGON G493UCX.

Новый дисплей просто гигантский, он имеет диагональ 49”, а разрешение составляет 4K. При этом монитор сверхширокоэкранный, обладающий соотношением сторон 32:9 с фактическим разрешением 5120x1440 пикс. Разработчики применили панель типа VA, которая предложит контрастность большую, чем обычно предлагает матрица типа IPS . Что касается кадровой частоты, то она может достигать 120 Гц. Кинематографическое время отклика составляет 1 мс. Учитывая столь высокую кадровую частоту и игровую направленность монитора, он вполне очевидно поддерживает технологию адаптивной синхронизации FreeSync. А вот совместимость с G-Sync стала приятным дополнением.

Монитор AOC AGON G493UCX

Яркость экрана составляет 550 кд/м2, чего лишь чуть-чуть не хватило для сертификата DisplayHDR 600, потому монитор соответствует лишь VESA DisplayHDR 400.

Стоит отметить, что цветопередача у монитора весьма неплохая, заметно лучше большинства VA-панелей. Так, монитор поставляется с заводской калибровкой, гарантирующей dE<2. Цветовое покрытие составляет 93% палитры DCI-P3 и 121% sRGB.

Из средств ввода-вывода в мониторе предлагаются 2 порта DisplayPort 1.4, 2 порта HDMI 2.0, есть порт USB Type-C, три порта USB Type-A, аудиовыход. Также имеются встроенные стереодинамики динамики мощностью по 5 Вт каждый.

О цене и доступности монитора AGON G493UCX пока информации нет.