AOC анонсирует монитор AGON G493UCX с FreeSync
Компания AOC анонсирует расширение своей линейки игровых мониторов AGON, представив модель AGON G493UCX.
Новый дисплей просто гигантский, он имеет диагональ 49”, а разрешение составляет 4K. При этом монитор сверхширокоэкранный, обладающий соотношением сторон 32:9 с фактическим разрешением 5120x1440 пикс. Разработчики применили панель типа VA, которая предложит контрастность большую, чем обычно предлагает матрица типа IPS. Что касается кадровой частоты, то она может достигать 120 Гц. Кинематографическое время отклика составляет 1 мс. Учитывая столь высокую кадровую частоту и игровую направленность монитора, он вполне очевидно поддерживает технологию адаптивной синхронизации FreeSync. А вот совместимость с G-Sync стала приятным дополнением.
Яркость экрана составляет 550 кд/м2, чего лишь чуть-чуть не хватило для сертификата DisplayHDR 600, потому монитор соответствует лишь VESA DisplayHDR 400.
Стоит отметить, что цветопередача у монитора весьма неплохая, заметно лучше большинства VA-панелей. Так, монитор поставляется с заводской калибровкой, гарантирующей dE<2. Цветовое покрытие составляет 93% палитры DCI-P3 и 121% sRGB.
Из средств ввода-вывода в мониторе предлагаются 2 порта DisplayPort 1.4, 2 порта HDMI 2.0, есть порт USB Type-C, три порта USB Type-A, аудиовыход. Также имеются встроенные стереодинамики динамики мощностью по 5 Вт каждый.
О цене и доступности монитора AGON G493UCX пока информации нет.