ADATA выпускает SSD с защитой от потери питания для предприятий

ADATA Technology представила новый 2,5” твердотельный накопитель ISSS333 PLP 3D TLC с интерфейсом SATA III и технологией защиты от потери питания Power Loss Protection (PLP).

Этот накопитель промышленного уровня предназначен для сфер, где важна прочность, надёжность и высокая ёмкость, включая промышленные компьютеры, встроенные системы, системы наблюдения, медицинское оборудование, игровые машины, средства обороны и общей автоматизации.

Накопитель обеспечивает скорость передачи данных до 560 МБ/с при чтении и 520 МБ/с при записи. Для снижения стоимости обслуживания энергопотребление SSD было уменьшено до 2,3 Вт.

SSD ADATA ISSS333

Одной из главных особенностей представленного устройства стала защита от потери питания. Эта технология может быть полезной при использовании SSD за пределами помещений, где есть риск отключения питания, например, в базовых станциях, системах видеонаблюдения и транспорте. Этому применению также способствует диапазон рабочих температур, составляющий от −40 °C до 85 °C. Стабильность работы и увеличение срока службы ISSS333 достигается также благодаря LDPC (Low-Density Parity-Check), технологии, выявляющей широкий спектр ошибок данных.

Производитель указал надёжность накопителя в 3000 циклов перезаписи, что сравнимо с SSD , изготовленными по технологии 2D-MLC. Также в нём применяется проприетарная технология A+SLC, которая предполагает специальную прошивку A+, эмулирующую алгоритм SLC. Использование этого режима обеспечивает более высокую надёжность и целостность хранимых данных.

Накопитель ADATA ISSS333 PLP уже начал поставляться заказчикам.