Adobe Premiere Pro получил поддержку кодирования на GPU
Сбылась мечта многих видеографов. Компания Adobe выпустила обновление своего пакета видеомонтажа Premiere Pro, который теперь для кодирования видео может использовать аппаратное ускорение GPU.
Версия 14.2 Premiere Pro позволяет применять технологию NVENC, которая ускоряет процесс кодирования видео до 5 раз, по сравнению с использованием CPU. Пакет и раньше использовал шейдеры видеокарт для ускорения обработки эффектов и времени экспорта, однако раньше он не умел применять аппаратный кодек от NVIDIA. Теперь же владельцы видеокарт GeForce и Quadro последних моделей могут резко сократить время экспорта при использовании кодеков H.264, H.265 и HEVC. Кроме того, Adobe смогла обеспечить также аппаратное ускорение экспорта видео и на видеокартах AMD Radeon.
Сейчас поддерживается довольно широкий спектр видеокарт от NVIDIA, начиная от GeForce GTX 1050 и более новых, а также их аналоги в серии Quadro. Что касается AMD, пока аппаратное кодирование видео возможно лишь на серии Radeon Pro.