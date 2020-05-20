Grand Theft Auto V получит новый гиперреалистичный мод

Игра Grand Theft Auto 5 несколько дней была доступна бесплатно на Epic Games Store, что вызвало очередную волну интереса к ней.

И конечно же, многие геймеры вновь заинтересовались модами к ней, особенно теми, что улучшают визуальную составляющую игры, вышедшей на стыке поколений игровых консолей.

Игра GTA V с модом NaturalVision Evolved

Мод GTA V NaturalVision невероятно популярен. Он заметно повышает качество картинки, добавляя ей реалистичности, однако автор мода с ником Razed планирует поднять его на новый уровень. Он готовит мод NaturalVision Evolved, который не только перерабатывает визуальные эффекты в игре, но и влияет на погодную систему, текстуры и функционал.

В недавнем трейлере Razed показал этот мод, уделив особое внимание изменениям в облике игры. Трейлер сделан на основе версии NaturalVision Evolved, ещё находящейся в разработке, но уже меняющей окружающую погоду, систему освещения, окружающие цвета, тонирование, текстуры мира и модели.

Прямо сейчас мод Grand Theft Auto V NaturalVision Evolved доступен только для патронов на Raized Patreon. Старые же версии мода можно скачать бесплатно на GTA5-mods.com