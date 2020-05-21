Карты памяти SD получили новый стандарт скорости

SD Association анонсировала новый стандарт для карт памяти SD, который сделает карты памяти быстрее, чем когда либо.

Новый стандарт касается карт типа SD Express. Его новая, восьмая версия, как и предыдущая, полагается на шину связи PCIe и стандарт NVMe. Благодаря им когда-нибудь вы сможете купить карту памяти SD со скоростью почти 4 ГБ/с.

Для стандарта SD 8.0 ассоциация применила известную спецификацию PCIe 4.0 и последний стандарт NVMe 1.4, которые выданы организациями PCI -SIG и NVM Express соответственно. Спецификация SD 8.0 обеспечивает две новые опции скорости при работе с картами памяти.

SD Express

«Две скорости передачи данных обеспечиваются архитектурами PCIe 3.0 x2 или PCIe 4.0 x1 со скоростью до ~2 ГБ/с, а с технологией PCIe 4.0 x2 — до 4 ГБ/с. Карты SD Express предлагают использование архитектуры PCIe 4.0 x1 в том же форм факторе, как определено спецификацией SD 7.0 со вторым рядом контактов для передачи на скорости до 2 ГБ/с. Карты SD Express, поддерживающие две линии PCIe (технологии PCIe 3.0 x2 или PCIe 4.0 x2) имеют три ряда контактов», — говорится в заявлении разработчиков.

Таким образом, карты памяти типа SD теперь не будут уступать в скорости твердотельным накопителям, устанавливаемым на материнских платах. Однако сколько лет нам ещё ждать появления таких карт — неизвестно.