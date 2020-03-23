Отменённая игра о Чужих от 3D Realms могла стать лучшей в жанре

Разработчик 3D Realms отменил разработку игру по мотивам Чужих, но многие игроки хотят узнать, что они потеряли. Вице-президент 3D Realms Фредерик Шрайбер представил ряд деталей, об отменённом проекте.

Игра должна была называться Aliens: Hadleys Hope и имела все шансы стать лучшей игрой на эту тему.

Изначально игроки могли играть за морпеха или чужого. Морпехи могли работать вместе как команда, при этом у каждого были свои собственные способности и классы. Целью морпехов, очевидно, является уничтожение чужих, убийство королевы, и побег с планеты.

Если геймер решит поиграть за чужого, то он начнёт свой путь в глубокой террформирующей установке. Первым заданием будет напасть на лицо жертвы и переродиться в ксеноморфа. Игроки смогли бы управлять чужими через общий разум, что позволило бы управлять каждым чужим по отдельности, переключаясь между ними в любой момент времени.

К сожалению, этой игре не суждено быть выпущенной.