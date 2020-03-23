Microsoft Project xCloud будет поддерживать сенсорный ввод на телефонах

В октябре компания Microsoft провела открытое тестирование потокового сервиса Project xCloud, где собрала необходимую информацию и отзывы пользователей.

Одним из предложений было обеспечение доступности видеоигр со смартфона. И этот вызов довольно трудный, поскольку смартфоны представляют собой иной форм фактор. Теперь компания передаёт изменения в разработку.

Суть в том, что у пользователей всегда есть с собой телефон. И почти никогда нет контроллера. Так что главной задачей стало обеспечение сенсорного слоя на экране телефона для управления.

Project xCloud

Также трудной задачей стало масштабирование. Игра, отлично выглядящая на 55” телевизоре может ужасно смотреться на телефоне с его маленьким экраном. Поэтому Microsoft нужно создать API , который позволит играм корректно масштабироваться.

Кроме того, игры могут стать более ориентированными на облако, с лучшим пониманием сетевого состояния устройства с возможностью изменения настроек в зависимости от требований устройства.

Все эти новости должны были быть объявлены в ходе GDC, поэтому теперь компания публикует эти новости по отдельности.