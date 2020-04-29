Выявлена ошибка в Play Store, приводящая к повторным установкам

В магазине приложений Google Play Store выявлена ошибка, которая приводит к тому, что некоторые приложения демонстрируют возможность обновлений, при том что номера установленной и предлагаемой к обновлению версий одинаковы.

Эта странное поведение выявлено на различных приложениях, как от самой Google, так и на сторонних.

Google Play

Пользователи отмечают, что некоторые из таких приложений можно даже загрузить и инсталлировать заново. И это при том, что номера версий абсолютно одинаковых. В других случаях, установка происходит сразу, без загрузки. Примечательно, что на некоторых устройства обновления исчезают или заменяются другими после закрытия приложения Play Store через диспетчер задач.

Несмотря на то, что ошибка не влияет на стабильность и безопасность, а многие пользователи её даже не замечают, она может негативно сказаться на тех, кто использует лимитное подключение к Интернету.