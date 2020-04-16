Телефоны Android получат средство трекинга COVID-19 через Google Play

Компании Google и Apple совместно разрабатывают систему, которая сможет предупреждать владельцев смартфонов о контактах с людьми, у которых выявлен COVID-19. Для этого смартфоны будут использовать технологии связи, например, Bluetooth, чтобы выявить близость расположения к кому-то из заражённых.

Однако, как именно телефоны получат новые возможности, оставалось неясным. И вот, Google сообщила, что телефоны с Android получат функцию трекинга контактов с инфицированными через обновление Google Play Services. Оно будет доступно для всех смартфонов, работающих на ОС Android 6.0 Marshallow и более новых.

Google Play

Такой метод более быстрый и удобный, по сравнению с обновлением целой ОС, которые часто игнорируют производители смартфонов. Платформа Google Play Services будет использоваться на обеих фазах распространения, которые включают изначальный выпуск API и последующую его интеграцию в ОС.

И хотя этот метод прекрасно подходит для большинства смартфонов Android, есть две группы, которые рискуют быть неохваченными этим обновлением. К ним относятся все телефоны в Китае и телефоны от Huawei, которые не могут получить обновления из-за запрета США на сотрудничество. В Google планируют подготовить специальный фреймворк для Китайских производителей, который позволит реализовать в них технологию отслеживания контактов.