AVerMedia выпускает первый внешний бокс захвата с разрешением 4K

Компания AVerMedia выпустила устройство Live Gamer Bolt GC555, «первый в мире внешний бокс видеозахвата разрешением 4K HDR и с 240 к/с». Несмотря на старт продаж, устройство уже получило приз на мероприятии Taiwan Excellence 2020 Award за инновации.

Бокс AVerMedia Live Gamer Bolt может захватывать видеоконтент в режиме 4K@60FPS в HDR10, 1440p@144FPS, а при разрешении 1080p частота кадров может достигать 240 Гц, что позволяет стримерам создав эффекты замедления.

AVerMedia Live Gamer Bolt GC555

Устройство обещает «ультранизкие задержки и предпросмотр с задержками менее 50 мс». Благодаря интерфейсу подключения Thunderbolt 3 (несовместим с USB 3.0, 3.1, 3.2) у бокса есть возможность получать несжатый видеопоток. Встроенный видеопроцессор можно использовать для масштабирования изображения, конвертации частоты кадров и тонирования HDR в SDR на лету не задействуя вычислительные ресурсы CPU и GPU .

Устройство AVerMedia Live Gamer Bolt уже доступно к покупке за 500 долларов США.