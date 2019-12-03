MSI обновляет миникомпьютер Cubi 5

Компания MSI обновила линейку собственных миникомпьютеров Cubi новым поколением Cubi 5 10M, которое основывается на 10-м поколении мобильных процессоров Core Comet Lake.

Имея габариты 124х124х53,7 мм и массу 550 грамм, машина Cubi 5 10M основана на чипе Core i7 Comet Lake-U. При этом предлагаются две версии: четырёхъядерный i7-10510U или шестиядерный i7-10710U. Графика в машинах интегрированная.

Передняя панель миникомпьютера Cubi 5

Двухканальная оперативная память устанавливается слоты SO-DIMM. Её максимальный объём составляет 64 ГБ. Хранение данных можно осуществлять на накопителе PCI -Express 3.0 x4 формата M.2-2280, или на 2,5” устройстве SATA .

Задняя панель миникомпьютера Cubi 5

Из интерфейсов на передней панели присутствуют порты USB 3.2 gen 1 Type-C и Type-A, разъёмы аудио, а также дополнительный порт Type-A на задней панели. Естественно, имеются и видеовыходы DisplayPort и HDMI , гигабитный сетевой интерфейс Ethernet на базе контроллера Intel i219-V. Беспроводные интерфейсы 802.11ax и Bluetooth 5.0 реализованы картой WLAN Intel AX201.

К сожалению, цена на компьютер пока не называется.