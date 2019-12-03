Samsung получила заказы на производство процессоров от Intel

Компания Intel в очередной раз сообщила, что она испытывает проблемы с объёмами производства процессоров. Гонка с AMD за количество ядер привела к увеличению физического размера чипов, а значит, уменьшению их числа на одной пластине и дальнейшему росту дефицита.

Фирма уже передавала третьим компаниям заказы на производство чипсетов, но теперь дела стали совсем плохи, поскольку Intel заказала производство процессоров у Samsung. Об этом сообщает корейская Pulse News.

Кроме увеличения физического размера CPU , конкуренция с AMD заставила Intel снизить цену на хай-энд сегмент, что привело к повышению спроса, а значит, к ещё большему дефициту.

Издание отметило, что Intel впервые обратилась к сторонней компании для производства процессоров. Скорее всего Samsung будет выпускать ло-энд процессоры, такие как Atom, Pentium и Celeron. Делегирование выпуска позволит Intel сосредоточиться на собственном производстве высокопроизводительных и более прибыльных решений.